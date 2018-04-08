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أخبار البلد

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:55 ص
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
محمد إبراهيم
تصدر القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سينا ٢٠١٨.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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