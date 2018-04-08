القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين وتفجير 30 عبوة ناسفة وتدمير 386 ملجأ ووكرا إرهابيا بسيناء .. فيديو

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، حيث قالت القوات المسلحة في بيانها: "استكمالا للمعارك النبيله التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتاليه فى ملاحقه ودحر العناصر الإرهابيه بعمليه المجابهه الشامله سيناء 20018 واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البريه والساحليه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة اسفرت العمليات خلال الايام الماضية عن النتائج الآتية:



- قيام القوات الجويه بإستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابيه مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيرين.

- القضاء على 3 تكفيرىين شديد الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.

- القضاء على عنصر تكفيرى عثر بحوزته علي مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة و كمية من جوهر الحشيش بشمال سيناء.

- تدمير والتحفظ على 6 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية وضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير 386 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لإستهداف قوات المداهمة بالإضافة إلي 8 دانات هاون وكمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر بالإضافة الى محطه إرسال.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- القبض على 250 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص.

- إكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

- استمرار القوات البحريه فى اعمال التأمين البحرى وحمايه الأهداف الإستراتيجيه وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابيه

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.



وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.



كما تم ضبط سيارتين بداخلهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر بالإضافة الي أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق الشهيد احمد حمدي ،وعلى الاتجاه الغربى تم ضبط عربة دفع رباعى بها بندقتين قناصة وكميات من الذخائر.



وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ، تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط فردين ينتمون إلي الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب فى اتجاه الجنوب.



واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.



واستمرارا لتلبية المطالب والإحتياجات التموينية ورفع المعاناه عن أهالي شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائيه وتوزيع كميات كبيره من الحصص التموينيه، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية.



وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.