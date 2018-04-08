14 معلومة في بيان القوات المسلحة الخاص بالعملية العسكرية «سيناء 2018» .. فيديو

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.
وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري 14 معلومة شملها البيان الثامن عشر:
- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين. - القضاء على 3 تكفيريين شديد الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء. - القضاء على تكفيرى بحوزته مبالغ مالية وهواتف محمولة و"حشيش" بشمال سيناء. - تدمير والتحفظ على 6 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية. - تدمير 386 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على 16 قنبلة و 8 دانات هاون وملابس عسكرية ومحطه إرسال. - تفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات. - القبض على 250 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. - إكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بشمال ووسط سيناء - استمرار أعمال التأمين البحرى وحمايه الأهداف الإستراتيجيه وقطع الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابيه. - اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء. - ضبط عربة دفع رباعى بها بندقتين قناصة وكميات من الذخائر علي الاتجاه الغربى. ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط فردين ينتمون إلي الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب فى اتجاه الجنوب. - انتشار مجموعات قتالية من الجيش والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات بسيناء. -دفع القوافل الغذائيه وتوزيع كميات كبيره من الحصص التموينيه لرفع المعاناه عن أهالي شمال ووسط سيناء. -تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنيا مشتركا بين الجيش والشرطة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي.