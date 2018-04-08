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14 معلومة في بيان القوات المسلحة الخاص بالعملية العسكرية «سيناء 2018» .. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:32 ص
صورة من العملية العسكرية
صورة من العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 - أرشيفية
محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري 14 معلومة شملها البيان الثامن عشر:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.
- القضاء على 3 تكفيريين شديد الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.
- القضاء على تكفيرى بحوزته مبالغ مالية وهواتف محمولة و"حشيش" بشمال سيناء.
- تدمير والتحفظ على 6 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية.
- تدمير 386 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على 16 قنبلة و 8 دانات هاون وملابس عسكرية ومحطه إرسال.
- تفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.
- القبض على 250 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.
- إكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بشمال ووسط سيناء
- استمرار أعمال التأمين البحرى وحمايه الأهداف الإستراتيجيه وقطع الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابيه.
- اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.
- ضبط عربة دفع رباعى بها بندقتين قناصة وكميات من الذخائر علي الاتجاه الغربى.
ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط فردين ينتمون إلي الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب فى اتجاه الجنوب.
- انتشار مجموعات قتالية من الجيش والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات بسيناء.
-دفع القوافل الغذائيه وتوزيع كميات كبيره من الحصص التموينيه لرفع المعاناه عن أهالي شمال ووسط سيناء.
-تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنيا مشتركا بين الجيش والشرطة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي.

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