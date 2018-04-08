إنقاذ 12 مصريًا تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عن إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعرض المركب الذي يقلهم لعطل مفاجئ بالقرب من جزيرة أبو رمادة جنوب الغردقة.



كان بلاغ ورد لجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض "لنش" سياحى للعطل على متنه 8 مهندسين بترول، و4 من طاقمه كانوا فى رحلة ترفيهية وشواطئ جنوب الغردقة.



تم إخطار الأجهزة المختصة على الفور، وانطلقت اللانشات لإنقاذهم بينهم اللانش "واسيكو 1" التابع لجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، وتم إنقاذهم ونقلهم للبر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.