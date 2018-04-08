القوات المسلحة: القبض على فردين من «الجماعة المحظورة» قبل هروبهما.. مقتل 4 تكفيريين وتدمير 30 عبوة ناسفة و386 ملجأ ووكرا إرهابيا بسيناء.. فيديو

البيان الثامن عشر للقوات المسلحة:

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين

القضاء على 4 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخرين بوسط وشمال سيناء

تدمير 386 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلها على 16 قنبلة و8 دانات هاون وملابس عسكرية ومحطة إرسال

تفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات

القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم

اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، حيث قالت القوات المسلحة في بيانها: "استكمالا للمعارك النبيلة التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بعملية المجابهة الشاملة سيناء 20018 واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.- القضاء على 3 تكفيرىين شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.- القضاء على عنصر تكفيرى عثر بحوزته على مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من جوهر الحشيش بشمال سيناء.- تدمير والتحفظ على 6 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية وضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.- تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر بالإضافة إلى محطة إرسال.- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.- القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.- استمرار القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابية،فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.كما تم ضبط سيارتين بداخلهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، بالإضافة إلى أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى الاتجاه الغربى تم ضبط عربة دفع رباعى بها بندقتا قناصة وكميات من الذخائر.وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط فردين ينتميان إلى الجماعة المحظورة قبل محاولتهما الهروب فى اتجاه الجنوب.واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية، فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء، تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بجميع السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.