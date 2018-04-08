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حوادث

أمن المنوفية : رفع حالة الاستعداد لتأمين احتفالات أعياد الربيع

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
محمد امين
أعلنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم ، وذلك من خلال تأمين الحدائق والمتنزهات والأماكن المختلفة.

وأكد اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية أنه تم إيقاف الاجازات ورفع حالة الطوارئ بفروع المديرية المختلفة لتأمين المواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد شم النسيم.

وأشار إلي أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين جميع الحدائق والمنتزهات التي يتردد عليها المواطنين في احتفالاتهم ، ووضع الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن التجمعات وتواجد الكثير من الأقوال الأمنية التي تجوب المدن لتكون قريبة وعلى أتم الاستعداد للانتقال لاية بلاغات يتم الإبلاغ بها من قبل المواطنين.

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