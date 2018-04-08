مصرع تباع سقط من أعلى مقطورة نقل بالمنوفية

لقى تباع مصرعه إثر سقوطه من أعلى مقطورة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بسقوط شخص من مقطورة سيارة نقل ووفاته .



بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل بمقطورة قيادة " م ا ع أ " سائق ومقيم دائرة مركز شبين الكوم بدائرة قسم شبين الكوم وأثناء قيام ، م س م " تباع ومقيم بذات الناحية بمحاولة اعتلاء المقطورة لرفع غطاء الحمولة اختل توازنه وسقط أسفل اطارات المقطورة وتوفى متأثرًا بإصابته بتهشم بالرأس وإصابات الأطراف، وتم نقله الى مستشفى شبين الكوم التعليمى وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ماسبق ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.