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عودة حركة القطارات بعد توقفها 140 دقيقة لتصاعد أدخنة من جرار بسوهاج

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:08 ص
صدى البلد
إسلام رياض
تسبب تصاعد أدخنة من موتور عجل جرار قطار نوم في توقف حركة السكة الحديد لمدة ساعتين و20 دقيقة وتم استبدال جرار القطار وعادت الحركة لطبيعتها مرة أخري بسوهاج.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بانبعاث أدخنة من جرار القطار رقم 84 نـوم "القاهرة – أسوان" عقب وصوله محطة البلينا، وبالفحص تبين انبعاث أدخنة من موتور عجل الجرار، وتم الإطفاء بمعرفة سائق القطار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعتين و 20 دقيقة.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 976 VIP "القاهرة – الأقصر" لمدة 30 دقيقة، و188 مميز "القاهرة – أسوان" لمدة 55 دقيقة، و 88 أسباني "القاهرة – أسوان" لمدة 35 دقيقة، 2014 VIP "القاهرة – أسوان" لمدة 40 دقيقة، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلتها، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2065 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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