"سكاي نيوز" : 64% من ثروات العالم في أيد 1% من السكان في 2030

حذر موقع سكاي نيوز الإخباري من التضخم المرتقب لثروات الأغنياء في العالم، ونقل عن تقرير اقتصادي أصدره مجلس العموم البريطاني تأكيده أن 1% فقط من سكان الأرض سيملكون ثلثي الثروات بحلول عام 2030.



وأكد التقرير أنه في حالة استمرار موجة تضخم الثروات التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بنفس الوتيرة، ستتركز 64 % من ثروات العالم بين يدي 1 % فقط من السكان.



ومنذ عام 2008، تشهد ثروات الطبقة العليا من أثرياء العالم زيادة مطردة بنسبة 6 % سنويا، مقابل زيادة بنسبة 3% فقط بالنسبة لـ99 % من سكان الأرض.



وفي حالة استمر تضخم الثروات بنفس المعدل، فبحلول عام 2030 سيمتلك 1 %من السكان ما قيمته 305 تريليونات دولار، مقابل 140 تريليون اليوم.



وحذر التقرير قادة العالم من أن التضخم المستمر للثروات بين يدي أثرى الأثرياء خلال العقد المقبل، سيغذي مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام.