الشرطة الألمانية تعثر على «كلاشنكوف» بمنزل منفذ هجوم مونستر

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الشرطة الألمانية عثرت على بندقية كلاشينكوف في شقة منفذ حادثة الدهس في مدينة مونستر (48 عاما)، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح، بينهم 6 أشخاص في حالة حرجة.



وذكرت الشرطة أنها خلال تفتيشها لسيارة الجاني، التي كانت تعتقد في السابق أنها مفخخة، عثرت على مسدس مرتبط بسلك مخفي تحت سجاد السيارة الداخلي.



وكشفت الشرطة الألمانية أن منفذ حادثة الدهس ويدعى ينس آر، لا يرتبط بأي جماعات إرهابية، نافية التقارير الأولية التي تحدثت عن ارتباطه بجماعات اليمين المتطرف.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن "الشرطة لا تبحث عن مهاجمين آخرين"، وأن الحادث "انتهى".



من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم المستشارة، أنجيلا ميركل، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "قلوبنا مع أسر الضحايا الذين قتلوا وأصيبوا في الحادث".



يذكر أن برلين شهدت عملية دهس بواسطة شاحنة استهدفت سوقا لعيد الميلاد في ديسمبر 2016، قتل خلالها 12 شخصا وتبنى تنظيم داعش المسئولية عنه، وقد قتلت الشرطة الإيطالية مرتكب الاعتداء التونسي أنيس العامري قرب ميلانو بعد 4 أيام.

