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حوادث

العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
محمد امين
عثرت ربة منزل على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم، بمحافظة المنوفية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من "و م م" ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، بعثورها على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة مرتديًا ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة ، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمستشفى شبين الكوم التعليمى تبين أن عمره 3 أيام وحالته الصحية مستقرة وتم إيداعه حضانة المستشفى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم

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