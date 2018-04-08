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أخبار العالم

العراق : مقتل وإصابة 9 من أفراد حماية الشخصيات في هجوم انتحاري بالأنبار

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بمقتل 3 من أفراد حماية الشخصيات وإصابة 6 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مقرا حزبيا غربي محافظة الأنبار.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه بين المصابين مرشح عن حزب الحل للانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحا أن الهجوم وقع في مقر أحد الأحزاب السياسية في مدينة هيت غربي محافظة الأنبار.

جدير بالذكر أن محافظة الأنبار تشهد عملية تطهير واسعة من فلول داعش الإرهابية تشمل اعتقالات وتصفية إرهابيين وضبط أسحلة وذخائر.

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