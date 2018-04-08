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دراسة : الأولاد أكثر معاناة مع مشاكل التنفس بسبب نقص كروموسوم أكس

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت دراسة طبية حديثة، أن الأولاد يواجهون خطر الإصابة بمشاكل في التنفس - بما في ذلك الربو - في وقت لاحق من حياتهم، مقارنة بالبنات ، بسبب افتقادهم كروموسوم "إكس"؛ ما قد يساعد في تطوير أساليب تشخيصية وعلاجية ممكنة.

فقد قام فريق بحثي في كلية الطب بجامعة نيويورك، بفحص التواقيع الوراثية القائمة على النوع في مجرى الهواء بين عدد من الأطفال في وقت مبكر من حياتهم، وإيلاء أهمية خاصة لأنماط الحمض النووي للحمض النووي للكروموسوم إكس.

وقال الدكتور جوستاف نينو، أستاذ أمراض الرئة: "وجدنا أن الأولاد الصغار يظلون في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لفترة أطول من البنات بسبب شيوع أمراض الجهاز التنفسي بينهم، وتقدم الدراسة رؤى جديدة حول الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بمخاطر مجرى الهواء التي يتم تحديدها مسبقًا من قبل علم الوراثة".

وتشمل حالات الجهاز التنفسي، (التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والخناق، والربو) في مرحلة الطفولة، فيما يعد الربو سببًا الرئيسي للأمراض المزمنة بين الأطفال، وأكثر انتشارًا بين الأولاد بنسبة تصل إلى 9.2% مقارنة بالفتيات التي تصل إلى 7.4%، وفقًا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي.

وكشفت الأبحاث عن امتلاك الفتيات لنسخة إضافية من كروموسوم إكس، الذي يزودهن بجينات مرتبطة بالمناعة، وهي تلعب أدوارًا رئيسية في تطوير أمراض الجهاز التنفسي.

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