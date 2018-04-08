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اقتصاد

الإسكان: توصيل الصرف الصحي لـ50 قرية بكفر الشيخ

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:37 ص
مصطفى مدبولى وزير
مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ50 قرية بما نسبته 17.5%، من إجمالي قرى محافظة كفر الشيخ والبالغ عددها 285 قرية، بخلاف 62 قرية مخدومة بما نسبته 21.8%.

ونوه الوزير، بأنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ11 قرية تباعًا بنهاية يونيو المقبل، وهي: (محلة موسى – دمنكة – كفر تيدا – العوضى – بقلولة – الثابت ــ البنائين – كفر قتة – عزبة الباسل – اريمون – كوم الطويل).

وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ11 قرية بنهاية يونيو المقبل، سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة كفر الشيخ 73 قرية بما نسبته حوالي 26% من إجمالي القرى.

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