الإسكان: توصيل الصرف الصحي لـ50 قرية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ50 قرية بما نسبته 17.5%، من إجمالي قرى محافظة كفر الشيخ والبالغ عددها 285 قرية، بخلاف 62 قرية مخدومة بما نسبته 21.8%.



ونوه الوزير، بأنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ11 قرية تباعًا بنهاية يونيو المقبل، وهي: (محلة موسى – دمنكة – كفر تيدا – العوضى – بقلولة – الثابت ــ البنائين – كفر قتة – عزبة الباسل – اريمون – كوم الطويل).



وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ11 قرية بنهاية يونيو المقبل، سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة كفر الشيخ 73 قرية بما نسبته حوالي 26% من إجمالي القرى.