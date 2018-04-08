شاهد.. عنف الشرطة الإيرانية المفرط ضد متظاهر من عرب الأحواز

هكذا تقوم #إيران بإعتقال وخطف اي انسان بسيط يخالف سياساتها العنصرية الفارسية او تطهيرها العرقي في #الأحواز العربية المحتلة واحتلالها لأراضي في #اليمن و #سوريا.

والتهم جاهزة; سارق لاعب تنس غير مرخص! متعاون مع #السعودية مرتدي الشماغ الأحمر، وهابي عربي .... #امجد_طه pic.twitter.com/fYDBmTC7WC — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) April 7, 2018

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، الأحد، مقطع فيديو يوضح وحشية عناصر الأمن الإيراني خلال قمعهم تظاهرات عرب مدينة الأحواز جنوب غربي إيران.ويظهر بالفيديو أحد المتظاهرين الإيرانيين، الذي نزف كثيرا بسبب تعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم ملابس مدنية.كما تداول نشطاء حقوقيون أخبارا حول شن الشرطة الإيرانية لحملة اعتقالات عشوائية واسعة ضد عرب الأحواز خلال تظاهراتهم، أمس، السبت، حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 400 شخص.وشهدت مدينة الأحواز بمحافظة خوزستان الإيرانية قبل نحو أسبوعين، انطلاقة تظاهرات حاشدة تندد بالممارسات العنصرية وتعرضهم للتمييز من قبل النظام الإيراني وأبواقه الإعلامية، وتطالب بالحقوق الاجتماعية والسياسية.جدير بالذكر أن تلك التظاهرات تجددت منذ الأربعاء الماضي، وذلك عقب نشوب حريق أضرمه مجهولون بإحدى مقاهي المدينة، والذي راح ضحيته 12 شخصا، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن الفاعل هو شاب في الـ17 من عمره، وأحرق المقهى بسبب خلاف عائلي مع صاحب المقهى، وأن الأمر ليس له أي أسباب أمنية تتعلق بالتظاهرات.