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برلمان

أبو شقة يكشف عن أهم قراراته بعد توليه رئاسة حزب الوفد رسميًا .. الثلاثاء

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:03 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد عن أهم قرارته بعد تسلمه رئاسة حزب الوفد يوم الثلاثاء المقبل. 

وأكد "أبو شقة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أولى قراراته والتي ستبنى عليه أي قرارات أننا سنسعى بخطى ثابته وسريعة وفكر وإرادة أن نبنى حزب جديد قوي يكون له دور فعال على المسرح السياسي، بهدف ترسيخ الديمقراطية والتي تعتبر من أهم ثوابت حزب الوفد. 

كما أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيعمل على إعداد كوادر سياسية لخوض انتخابات المحليات المقبلة والانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات الرئاسة 2022، مؤكدًا أنه سيعمل على تمثيل للأقباط داخل الوفد يتناسب مع تاريخهم فى الحزب.

كما أوضح أننا سنعمل على إعداد كوادر أيضا تصلح لتولى حقائب وزارية فى الحكومة وسنزود عدد العضويات في حزب الوفد، كاشفا عن انضمام عدد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة إلى حزب الوفد خلال الفترة المقبلة، بالإضافه إلى أننا سنعمل على انتشار الحزب فى كافة أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل الساعة 2 ظهرا، لتنصيب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد بعد تقديم الدكتور السيد البدوى استقالته من رئاسة الحزب.

كما سيشمل اجتماع الهيئة العليا أيضا انتخاب السكرتير العام الجديد لحزب الوفد بشكل سري، بعد خلو منصب السكرتير العام للحزب بفوز المستشار بهاء أبوشقة برئاسة حزب الوفد.

وكشف الدكتور ياسر الهضيبى ، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن الأسماء المرشحة لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد ، بعد خلو المنصب بانتخاب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد والذى كان يشغل هذا المنصب.

وأكد الهضيبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرشحون لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد هم المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد ومحمد عبد العليم داوود نائب رئيس حزب الوفد.

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