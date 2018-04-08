برلمانية: انتشار فقرات غناء ورقص بالمدارس بها تمثيل لمشاهد داعشية

تقدّمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن انتشار بعض الممارسات الشاذة والغريبة، لاسيما فى الأفراح الشعبية، إلي الحد الذي يمكن أن يقال إنها أصبحت ظاهرة وقابلة للانتشار، حيث إن تلك الظاهرة الغريبة والشاذة ظهرت بالكثير من الأفراح المصرية الشعبية، حيث دخلت مظاهر «داعشية» من خلال التمثيل "بذبح العنق، وقطع الأيدي، وتساقط الدماء، وكل هذا يحدث أمام الأطفال المتواجدين مع أسرهم بتلك الأفراح، تحت ما يسمي «فقرات سحرية ترفيهية» تتخلل فقرات الغناء والرقص بتلك الأفراح الشعبية.





وأردفت "رزق الله"، فى بيانها، أن كارثة جديدة تتكرّر وأصبحت جزءًا من عروض تقدّم بشكل ثابت فى الأفراح الشعبية بالتمثيل من خلال فقرات يقوم بها الساحر بعملية ذبح الرقاب أمام الأطفال والأسر، كفقرة ترفيهية بتلك الأفراح، لافتة إلى أن الكارثة أن تلك المظاهر وهذه الفقرات السحرية، امتدت لتصل إلي الأطفال بالمدارس، من خلال إقامة مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، لحفلة بمناسبة يوم اليتيم.





وأضافت أمال رزق الله، أنه يتم تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن هذا المقطع فقرة تمثيلية يقوم بها ساحر أثناء عملية ذبح رقبة أحد الأشخاص، وذلك أمام طلبة مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة مركز بلقاس دقهلية، وذلك في إطار احتفال المدرسة بيوم اليتيم، الأمر الذي يشكل خطر كبير علي هؤلاء الأطفال وفق مناهج علم النفس، فتلك المرحلة العمرية لهؤلاء الأطفال تسمى مرحلة المراهقة، وفيها يقوم الأطفال بتقليد كل ما يروق لهم، كنوع من أنواع الاكتشاف للذات والرغبة في إثبات الذات.





وأضافت أن تكرار واستمرار تلك المظاهر التي تزرع غريزة الدموية بداخل الأطفال، مما يجعلهم أدوات يسهل استقطابهم بالمستقبل من قبل الجماعات التكفيرية والداعشية، موضحة خطورة تلك الظاهرة علي المجتمع بشكل عام، وعلي الأطفال بشكل خاص، كما أنها ترسيخ فكرة إباحة قطع رقاب البشر على الطريقة الداعشية بداخل المجتمع، وكأنه شيء طبيعي وعادي.





ولفتت النائبة إلى أن الخطورة تكمن في طبيعة الأطفال الفطرية في إمكانية التقليد، حيث تتسم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بعدم الإدراك والرغبة في التقليد لكل شيئ يشاهدونه ويلفت نظرهم، بالإضافة إلى ترسيخ صورة ذهنية دموية بداخل العقل الباطن لهؤلاء الأطفال، مما يترتب علية سهولة الإقدام علي القتل عند الكبر.





وأشارت إلى أن الأخطر من ذلك بعض هؤلاء الأطفال سوف يصبحوا مادة خصبة لتقبل الأفكار المتطرفة الإرهابية المغلفة بغلاف الدين، لنري نماذج من هؤلاء الأطفال عند الكبر، يسهل استقطابهم للانضمام لتلك التنظيمات مثل «داعش، والنصرة» ومن علي شاكلتهم، وذلك بعد أن ترسخ في ذهنه وهو صغير سهولة وإباحة قطع الرقاب، بعد أن شاهدها وهو صغير بنفسة بأحد الأفراح الشعبية، وشاهد أهله وجيرانه يصفقون فارحين ومباركين لتلك الممارسات.



