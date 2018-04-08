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منوعات

«بلو».. الفيلم التاسع لشركة «ديزني لاند» الفرنسية

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
تعرض دور العرض السينمائي الفرنسية حاليًا الفيلم التاسع الذي أنتجته شركة "ديزني لاند" للتسجيلات الموسيقية وأفلام الرسوم المتحركة الفرنسية، وهو فيلم "بلو" -من إخراج كيت شولي والاستير موزرجيل، في إطار الاحتفالات بمرور 10 سنوات على إنشاء الشركة.

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرات دولفين صغير "بلو" يتعلم الصيد بجانب والدته ويجوب مع فريقه داخل سلسلة من الشعب المرجانية المليئة بكائنات بحرية أخرى مثل الحوت وابنه الصغير واللذين يحاولان الهروب من الدلافين الكبيرة.

يذكر أن الفيلم استغرق تصويره 300 يوم في جنوب إفريقيا وهاواي، لإظهار مشاهد المحيطات.

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