«بلو».. الفيلم التاسع لشركة «ديزني لاند» الفرنسية

تعرض دور العرض السينمائي الفرنسية حاليًا الفيلم التاسع الذي أنتجته شركة "ديزني لاند" للتسجيلات الموسيقية وأفلام الرسوم المتحركة الفرنسية، وهو فيلم "بلو" -من إخراج كيت شولي والاستير موزرجيل، في إطار الاحتفالات بمرور 10 سنوات على إنشاء الشركة.





وتدور أحداث الفيلم حول مغامرات دولفين صغير "بلو" يتعلم الصيد بجانب والدته ويجوب مع فريقه داخل سلسلة من الشعب المرجانية المليئة بكائنات بحرية أخرى مثل الحوت وابنه الصغير واللذين يحاولان الهروب من الدلافين الكبيرة.



