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منوعات

الغبار يلغي مباراة بيسبول لأول مرة في كوريا الجنوبية

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
ألغت الرابطة الكورية للبيسبول مباراة الدوري في العاصمة سول، بسبب الأتربة الناعمة الكثيفة وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وقررت الرابطة إلغاء المباراة بين فريقي دوسان بيرز، وأن سي دينوز، في استاد جامسيل للبيسبول للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 1982 في إطار اللعب في الموسم العادي بسبب الغبار الناعم، كما أعلنت الرابطة إلغاء مباريات في مناطق أخرى.

وأشار موقع صحيفة "ذا كوريا تايمز" إلى أن مستويات تركيز ملوثات الهواء في الغلاف الجوي وصلت إلى 377 ميكروجراما لكل متر مكعب.

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