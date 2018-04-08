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رياضة

مباراتين في ختام الجولة الـ33 بالبريميرليج بعد تأجيل حسم «سيتي» لـ«اللقب»

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي اليوم الأحد ، أرسنال مع ساوثمبتون، وتشلسي مع وست هام، في ختام المرحلة 33 من الدوري الانجيليزي، بعد ان أجّل مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني تتويج غريمه ومضيفه مانشستر سيتي المتصدر، بفوزه المثير عليه 3-2، أمس، في «دربي» المدينة.

وكان «سيتي» في الطريق إلى حسم اللقب، عندما تقدم بهدفين نظيفين عبر المدافع والقائد البلجيكي فينسنت كومباني (25) والالماني الكاي جوندجوجان (37)، بيد أن «يونايتد» كان له رأي آخر في الشوط الثاني، ورد بهدفين سريعين للفرنسي بول بوجبا (53 و55)، قبل أن يوجه المدافع كريس سمولينج الضربة القاضية واضعا فريقه في المقدمة (69) في سيناريو مجنون.

ورفع «سيتي»، الذي كان يحتاج إلى الفوز ليتوّج بطلا، رصيده إلى 84 نقطة مقابل 71 لـ «يونايتد».

وبذلك، على «سيتي» الانتظار إلى الجولة المقبلة، عندما يخوض مباراة صعبة أخرى مع توتنهام في 14 الجاري.

وفي لقاء آخر، خيّم التعادل السبلي على «دربي ميرسيسايد» بين ليفربول ومضيفه ايفرتون، في مباراة غاب عنها نجم الـ «ريدز»، المصري محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري (29 هدفا).

وخاض ليفربول المباراة بتشكيلة شهدت تعديلات عدة على الفريق الذي فاز ذهابا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وبقي ليفربول من دون خسارة في 17 «دربي» متتال في المدينة، ليرفع رصيده الى 67 نقطة في المركز الثالث، مقابل 41 لايفرتون.

من ناحيته، فاز توتنهام على ستوك 2-1، وتعادل بورنموث مع كريستال بالاس 2-2، وبرايتون مع هادرسفيلد 1-1، ووست بروميتش مع سوانسي 1-1، وخسر ليستر امام نيوكاسل وواتفورد امام بيرنلي بنتيجة واحدة 1-2.

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