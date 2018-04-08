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برلمان

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:02 ص
البرلمان البريطانى
البرلمان البريطانى
أ ش أ
تنظم المجموعة المصرية البريطانية في البرلمان البريطاني يوم 23 أبريل الجاري جلسة هامة يحاضر فيها المفكر الكبير الدكتور طارق حجي تحت عنوان "الطريق إلى الديموقراطية في مصر" حول التحديات والنجاحات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية.

وقال منسق عام المجموعة البرلمانية الدكتور سمير تكلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أهمية الجلسة ترجع إلى عقدها بعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وشرح كيف أثبت الشعب إصراره وتمسكه بالرئيس رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي اضطر لاتخاذها لاستكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة للإنسان المصري.

وأضاف تكلا أن المفكر الكبير الدكتور طارق حجي سيلقي - خلال محاضرته في البرلمان - الضوء على الظروف التي عمل بها الرئيس خلال الفترة الماضية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة محليا، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومحاولة بعض الدول التدخل في شؤون مصر.

يترأس الجلسة جوناثان لورد رئيس المجموعة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين، بمشاركة أعضاء المجموعة من مجلسي العموم واللوردات وعدد كبير من أساتذة وطلبة وطالبات الجامعات البريطانية.. كما دعا إليها عددا من الدبلوماسيين، ورجال الإعلام والأعمال وعددا من المثقفين المهتمين بالشأن المصري.

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