خبير عسكري: سيناء 2018 تستهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره.. فيديو

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العليا، إن العملية الشاملة سيناء 2018 تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتقوم بها القوات المسلحة بفروعها الرئيسية بالتعاون مع الشرطة المدنية.





وأضاف "الألفي"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم الأحد، أن استمرار القوات المسلحة في تنفيذ العملية الشاملة هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وتطهير البلاد منه.





وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هذا الأمر كان واضحًا في الكشف عن الأنفاق والمخابئ والأوكار الخاصة بهم، فضلًا عن الاستمرار في تأمين الطرق والمنافذ، والطرق الصحراوية.