مرور الجيزة: انفراجة مرورية في كافة طرق المحافظة.. فيديو

أفاد العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن المحاور والطرق الرئيسية في محافظة الجيزة تشهد سيولة مرورية كبيرة، وتكاد تكون الشوارع خالية، مشيرا إلى أن الادارة لم تتلق أي إخطارات بوقوع مصادمات.





وأضاف "طاهر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة تشهد سيولة مرورية، بداية من كوبري أكتوبر في الاتجاهين، وكوبري الجلاء، وكوبري 15 مايو.





وأشار إلى أن كوبري عباس والجامعة يشهدان سيولة وانفراجة مرورية تامة، ومحيط جامعة القاهرة يشهد هدوءًا مرورياً تاماً.



