ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مرور الجيزة: انفراجة مرورية في كافة طرق المحافظة.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
مي فهمي
أفاد العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن المحاور والطرق الرئيسية في محافظة الجيزة تشهد سيولة مرورية كبيرة، وتكاد تكون الشوارع خالية، مشيرا إلى أن الادارة لم تتلق أي إخطارات بوقوع مصادمات.

وأضاف "طاهر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة تشهد سيولة مرورية، بداية من كوبري أكتوبر في الاتجاهين، وكوبري الجلاء، وكوبري 15 مايو.

وأشار إلى أن كوبري عباس والجامعة يشهدان سيولة وانفراجة مرورية تامة، ومحيط جامعة القاهرة يشهد هدوءًا مرورياً تاماً.

وأكد أن جميع الميادين داخل محافظة الجيزة تشهد سيولة تامة.

ترشيحاتنا

برلمانى عن استمرار نشاط أوبر وكريم: مستمرون فى مناقشة القانون ونحترم القضاء

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

نجلة الفخراني تحكي كيف قضى الحوت الأزرق على أخيها..فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

سخرية من حسام حبيب بسبب وصفه شيرين بـ «أختي الغالية»

المحرصاوى: الأزهر يهتم بالمرأة والجامعة تضم 13 عميدة

الأرصاد: طقس بديع يشجع على السفر في إجازة الربيع.. فيديو

الجاسوس الروسي يستعيد وعيه ويزيح الستار عن حقيقة محاولة اغتياله قريبًا.. وابنة شقيق سكريبال توجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا وتتحدث عن علاقتها بالكرملين ورأيها في بوتين

أشياء تحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام السكر.. لن تصدقها

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

مرصد الأزهر: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية «كارثة إنسانية جديدة»

مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو
خبير عسكري: سيناء 2018 تستهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره.. فيديو
بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري
شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"
للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟