الإسكان: مهلة لنهاية أبريل لحاجزى الإعلانات الستة الأولى بالإسكان الاجتماعي

أعلنت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم إيقاف التعامل على طلبات المتقدمين على الإعلانات الستة الأولي لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، التـى تشمل كلًا من الإعلان الأول المنشور في 18/5/2014 والإعلان الثاني المنشور فى 10/7/2014 والإعلان الثالث المنشور فى 30/9/2014 والإعلان الرابع المنشور فى 5/1/2015 والإعلان الخامس المنشور فى 4/6/2015 وأخيرًا الإعلان السادس المنشور فى 9/6/2015، حيث تم منح المُتقدمين ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على التمويل مُهلة حتـى نهاية الشهر الجاري (30/4/2018) لاستكمال كافة إجراءاتهم، وسرعة الانتهاء منها مع جهات التمويل المسئولة عن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.





وأوضـحت مى عبد الحميد أنه سبق نشر إعلان في العام الماضي بجريدة الأخبار بتاريخ 31/12/2017 لإعطاء مُهلة للمُتقدمين بالإعلانات من الأول إلى الخامس ولمدة شهر حتى 31/1/2018 لقبول طلبات إعادة الإستعلام للعملاء المرفوضين منهم نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم. وبالفعل تم إيقاف التعامل على ملفات العملاء الذين لم يقوموا بتصحيح موقفهم، وتحديث بياناتهم.