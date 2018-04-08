أسطورة ليفربول يحذر من الاعتماد الكامل على محمد صلاح



جاء ذلك بعدما سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي، مع جاره إيفرتون، أمس السبت، في البريميرليج، خلال المباراة التي غاب عنها صلاح، بسبب الإصابة، كما غاب روبرتو فيرمينو عن التشكيلة الأساسية، حيث شارك كبديل في آخر ربع ساعة.



وفي هذا الصدد، كتب فاولر في صحيفة (ميرور) البريطانية اليوم "ليفربول يفتقد الحسم في الثلث الأخير من الملعب، في غياب صلاح وفيرمينو، كلوب يجب أن يحذر من عدم وجود بدائل هجومية، في المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي فى إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال".



وأضاف "كل الفرق الكبيرة لديها بدائل أخرى في خط الهجوم، لدرجة أنني أحيانا أعتقد أن جوزيه مورينيو (مدرب مانشستر يونايتد)، يجمع المهاجمين لتكملة ألبوم ملصقاته الشخصي لكأس العالم!".



وأوضح أن صلاح سيكون عاملا حاسما ضد السيتي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، إذا كان لائقا، لكن إذا لم يلعب، فإن ليفربول سيعاني لإيجاد حلول هجومية، كما رأينا في الديربي".



يذكر أن ليفربول حقق فوزا كبيرا على ضيفه، السيتي، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع النهائي للبطولة الأوروبية.



انتقد أسطورة فريق ليفربول، روبي فاولر، اليوم الأحد، اعتماد الريدز بشكل كبير على نجم منتخب مصر محمد صلاح، في حسم المباريات.