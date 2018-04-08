رئيس «التنظيم والإدارة» يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد القيامة

هنّأ المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.





وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جميع أطياف الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين نسيج واحد تربطهم مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة والرباط، مشددًا على أن الجميع شركاء في هذا الوطن.





ونوّه بأن علاقة الترابط والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين فى مصر علاقة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وأن الدم المصرى الواحد هو الذى نسج خيوط هذا التلاحم والتجانس بين أبناء الوطن دون تفرقة.



