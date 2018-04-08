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أخبار البلد

رئيس «التنظيم والإدارة» يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد القيامة

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:10 ص
محمد جميل
محمد جميل
شيرين عادل
هنّأ المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جميع أطياف الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين نسيج واحد تربطهم مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة والرباط، مشددًا على أن الجميع شركاء في هذا الوطن.

ونوّه بأن علاقة الترابط والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين فى مصر علاقة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وأن الدم المصرى الواحد هو الذى نسج خيوط هذا التلاحم والتجانس بين أبناء الوطن دون تفرقة.

ودعا د. جميل جميع المصريين بالاصطفاف والتكاتف وراء القيادة السياسية من أجل إحباط كل المخططات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.

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