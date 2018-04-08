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فن

"نسر" و"كلب" و"ميزان".. صور تتصدر بوسترات دعاية مسلسلات رمضان

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
"نسر" و"كلب" و"ميزان" صور رافقت بعض النجوم في بوسترات الدعاية لمسلسلاتهم المقررة في دراما رمضان المقبل , لتكشف بشكل رمزي عن الحبكة الدرامية التي يمر بها البطل في أحداث هذه الأعمال.

واستخدم الفنان محمد رمضان "النسر" كرمز للشخصية التي يقدمها في مسلسله الجديد " نسر الصعيد" حيث تم وضعه شرسا متحفزا في مواجهته لتعطي مدلولا يتطابق مع اسم المسلسل .

وليس جديدا استخدام رمضان للحيوانات في بوسترات الدعاية لأعماله الفنية حيث استخدم الأسد والثعبان والتمساح والحصان كدعاية لأفلامه السينمائية ، ولكن هذه هي المرة الأولى له في الدراما .

ويجسد محمد رمضان خلال المسلسل دور ضابط مباحث بمدينة قنا، وبحكم مهنته يقابل أنواعا كثيرة من المجرمين والمظلومين، إلى جانب حياته الشخصية والصراع الذي يواجهه مع عائلة أخرى.

ويشارك في بطولة "نسر الصعيد " درة ، وسيد رجب ، ووفاء عامر ودينا ، ومحمد حاتم ، وعايدة رياض ، ومحمد عز ، وعائشة بن أحمد ، وباسل الزارو، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

ونشر عمرو سعد ، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ، أول صورة له من مسلسل "بركة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وظهر سعد في الصورة بثياب بسيطة ونظارة وهو يمسك بـ "كلب" مربوط في سلسلة ، وعلق على الصورة قائلا: "بركة.. الصورة الأولى عمرو سعد".

ويطل عمرو سعد، في بوستر آخر، وهو يقود سيارة ويجلس الكلب أمامه، وكتبت جملة "تحكم الصدفة حياتنا.. ونحن نقود الباقي".

ويجسد سعد شخصية شاب بسيط، يتعرض لكثير من المواقف الصعبة، في رحلته المهنية، ويحاول جمع الأموال حتى يقوم بشراء عمارة في منطقة راقية، ويبدأ في تأجير الشقق حتى يتورط في قضية دعارة ضمن أحداث المسلسل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي ، وكمال أبو ريه ، وإسلام جمال ، وأحمد حلاوة ، وعمر زهران ، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.
وتلازم صورة "الميزان" الفنان حمادة هلال في بوسترات الدعاية لمسلسله " قانون عمر " بشكل يشير إلى العدالة في الأحداث.

ويجسد حمادة هلال خلال أحداث المسلسل شخصية مهندس ميكانيكي، يقع في حب ابنة مالك مركز الصيانة الذى يعمل خلال الأحداث، ويتعرض لأزمة كبيرة يدخل على إثرها السجن لمدة 3 سنوات، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل "قانون عمر" إيمان العاصي ومحسن منصور ، وفتوح أحمد ، وإيهاب فهمى ، وفاطمة ناصر ، ومصطفى أبو سريع ، ومحمد أبو الوفا ، وليلى حسين ، وتأليف فداء شندويلى، وإخراج أحمد شفيق .

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