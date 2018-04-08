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خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العليا، على استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، لافتًا إلى أنه تم القبض على أكثر من 252 فرداً منهم مشتبهون جنائيًا، لافتًا إلى أن القوات الجوية تقوم بتنفيذ مهامها الخاصة بها، فضلًا عن تقديمها المعونة الأرضية لقوات التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة.

وقال "الألفي"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح أون"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم الأحد، أنه من الضروري توفير كل المستلزمات للأهالي في سيناء، لتسهيل الأوضاع عليهم.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن القوات المسلحة تقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة باستمرار دفع القوافل والحصص التموينية لإمداد المواطنين باحتياجاتهم.

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