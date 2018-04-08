صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة ريال مدريد ستتحرك لمحاولة التعاقد مع مدرب ليفربول يورجن كلوب إذا تم الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسى زين الدين زيدان في نهاية الموسم الحالي.





وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعد الأكثر اهتمامًا بخدمات كلوب خاصة بعد ما أثبت البالغ من العمر 50 عامًا نفسه في دوري الأبطال مع بوروسيا دورتموند حيث قاده إلى نهائي عام 2013، كما قدّم مسيرة رائعة مع ليفربول في نفس البطولة، وبات على أعتاب التأهل لنصف النهائي في الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة زيدان في البقاء كمدرب لريال مدريد ستكون مرتبطة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.



