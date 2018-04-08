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رياضة

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة ريال مدريد ستتحرك لمحاولة التعاقد مع مدرب ليفربول يورجن كلوب إذا تم الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسى زين الدين زيدان في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعد الأكثر اهتمامًا بخدمات كلوب خاصة بعد ما أثبت البالغ من العمر 50 عامًا نفسه في دوري الأبطال مع بوروسيا دورتموند حيث قاده إلى نهائي عام 2013، كما قدّم مسيرة رائعة مع ليفربول في نفس البطولة، وبات على أعتاب التأهل لنصف النهائي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة زيدان في البقاء كمدرب لريال مدريد ستكون مرتبطة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

يُذكر أن نتائج ريال مدريد تراجعت تحت قيادة زيدان في بداية الموسم الحالي بالليجا، وكذلك ودع كأس الملك مبكرًا، قبل أن يستعيد توازنه مؤخرًا ويصبح على بُعد خطوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأمل الأخير للمدرب الفرنسي في تحقيق بطولة هذا الموسم.

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