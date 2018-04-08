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اقتصاد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم.. والعريش يسجل 923 جنيهاً للطن

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي
تراجعت أسعار الأسمنت في سوق البناء خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 1000 جنيه للطن متراجعًا 30 جنيهًا؛ وسجل أسمنت أسيوط 970 جنيهًا للطن بعد أن كان مسجلاً أمس 985 متراجعًا بذلك 15 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت صناعات مواد البناء 958 جنيهًا للطن متراجعًا 22 جنيهًا حيث سجل أمس 980 جنيهاً، وأسمنت النهضة سجّل 950 جنيهًا متراجعًا 28 جنيهًا في الطن عن سعر أمس، و"وادي النيل" سجّل 955 متراجعًا 25 جنيهًا، كما تراجع أسمنت ميدكوم أسوان، 28 جنيهًا فسجل 950 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العريش 923 جنيهًا للطن متراجعا 27 جنيهًا.

وتراجع سعر الأسمنت في "سيناء" بنحو 25 جنيهاً مسجلاً 940 جنيهاً للطن، وسجل "السويس" 970 جنيهاً متراجعًا 30 جنيهاً للطن كما تراجع أيضا "بورتلاند طره" و"حلوان" بنحو 30 جنيهاً مسجلاً 970 جنيهاً للطن .

وبلغ سعر الأسمنت في «شوري» 930 جنيهًا للطن متراجعًا 50 جنيهًا، "السويدي" سجّل 970 جنيهًا للطن متراجعًا 20 جنيهًا، وسجّل مصر للأسمنت قنا 950 جنيهًا في الطن متراجعًا 28 جنيهًا للطن.

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