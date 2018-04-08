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أخبار البلد

تعرف على استعدادات وزارة الصحة لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:15 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمود نوفل
أعدت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطة تمتاز بالدقة العالية، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، وتمثلت تلك الخطة في:

الدفع بـ 2134 سيارة إسعاف، على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والطرق
إخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية
حملات مكبرة على محال وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية
منع الإجازات بالمستشفيات خاصة القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات
تجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة
توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته
الدفع بسيارات القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية
التنسيق بين مراكز السموم والخدمات الطارئة 137 لاستقبال الحالات الطارئة.

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