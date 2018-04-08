ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي الأسبق يصل إلى سجن كورتيبيا لتنفيذ عقوبة بالسجن في تهم فساد

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البرازيل ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما في تهم فساد.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم /الأحد/ أن دا سيلفا كان قد قرر في وقت سابق تسليم نفسه إلى السلطات البرازيلية بعد صدور مذكرة ضبط بحقه.

يذكر أن القضاء البرازيلي أصدر أمرا الخميس الماضي بالقبض على دا سيلفا ليلقى حكما بالسجن لمدة 12 عاما لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، وينفي الرئيس الأسبق بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات.

ترشيحاتنا

مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

شاهد.. رقصة جماعية لشيرين عبد الوهاب وبناتها وحسام حبيب على أغنيه "يا حبيبى"

خبير عسكري: سيناء 2018 تستهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره.. فيديو

تباين أسعار الدواجن اليوم.. "البيضاء" بـ 26 و"الحمراء" بـ35 جنيها للكيلو

مصرع أسرة مصرية بالكامل في حادث مروري بالسعودية

توفيق عكاشة يحتفل بعيد القيامة مع مذيعات "الفراعين"

أسطورة ليفربول يحذر من الاعتماد الكامل على محمد صلاح

الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق أرقامه القياسية أمام سموحة.. اليوم

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

أبو شقة يكشف عن أهم قراراته بعد توليه رئاسة حزب الوفد رسميًا .. الثلاثاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو
خبير عسكري: سيناء 2018 تستهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره.. فيديو
بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري
شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"
للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟