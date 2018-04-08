الرئيس البرازيلي الأسبق يصل إلى سجن كورتيبيا لتنفيذ عقوبة بالسجن في تهم فساد



يذكر أن القضاء البرازيلي أصدر أمرا الخميس الماضي بالقبض على دا سيلفا ليلقى حكما بالسجن لمدة 12 عاما لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، وينفي الرئيس الأسبق بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات.

وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البرازيل ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما في تهم فساد.وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم /الأحد/ أن دا سيلفا كان قد قرر في وقت سابق تسليم نفسه إلى السلطات البرازيلية بعد صدور مذكرة ضبط بحقه.