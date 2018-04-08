ناشطون سوريون: ارتفاع عدد ضحايا قصف مدينة دوما إلى أكثر من 200 قتيل

أعلن ناشطون سوريون ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة قصف مدينة دوما بالغوطة الشرقية إلى أكثر من 200 قتيل .



وقال الناشطون لقناة ( العربية الحدث ) اليوم / الأحد / " إن القصف شمل غازات كيماوية مثل غاز السارين والأعصاب وليس غاز الكلور فقط "، موضحا أنه تم استخدام غاز الكلور على النقطة الطبية والمستشفى التخصصي خلال الساعات الماضية.



وأضاف أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع الكبير، وأن فرق الدفاع المدني مازالت تسحب جثث الضحايا من تحت الأنقاض.