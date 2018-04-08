ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:18 ص
محمد شاكر - وزير
محمد شاكر - وزير الكهرباء
مايكل حنا
قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووجه وزير الكهرباء خلال لقائه مع قداسة البابا تواضروس -بالمقر الباباوى- تهنئته لجميع الأقباط في مصر وبلدان العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا عمق علاقات المحبة التى تربط بين جميع المصريين.

حضر اللقاء الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد وعدد من الكهنة وكبار الشخصيات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: العبور من الفترة الرئاسية الأولى للثانية يمنحنا آمالا طيبة للمستقبل.. فيديو

العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

مصرع مجند صدمته سيارة مجهولة أمام أكاديمية الشرطة

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

مصرع تباع سقط من أعلى مقطورة نقل بالمنوفية

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

المحرصاوى: الأزهر يهتم بالمرأة والجامعة تضم 13 عميدة

الأرصاد: طقس بديع يشجع على السفر في إجازة الربيع.. فيديو

أكثر من 2.8 مليون دولار حصيلة بيع مقتنيات للنجم راسل كرو في مزاد

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري والقنوات الناقلة لها

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو
خبير عسكري: سيناء 2018 تستهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره.. فيديو
بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري
شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"
للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟