وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ووجه وزير الكهرباء خلال لقائه مع قداسة البابا تواضروس -بالمقر الباباوى- تهنئته لجميع الأقباط في مصر وبلدان العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا عمق علاقات المحبة التى تربط بين جميع المصريين.



حضر اللقاء الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد وعدد من الكهنة وكبار الشخصيات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.