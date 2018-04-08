النظام السوري يعلن موعد المفاوضات مع مسلحي "جيش الإسلام"

ذكر مصدر رسمي بالحكومة السورية اليوم أن مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية طلبوا التفاوض مع الدولة، مؤكدا أن المفاوضات ستبدأ في الساعات القليلة القادمة.



وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن مصدر رسمي أكد أن "إرهابيي ما يسمى "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية طلبوا التفاوض من الدولة السورية"، مضيفا أن الدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين.



وجاء طلب مسلحي جيش الإسلام للتفاوض بعد الضربات الموجعة التي تلقوها في العملية العسكرية الحاسمة على مواقعهم وأوكارهم في دوما.



ونفت الحكومة السورية شن أي هجمات بالأسلحة الكيميائية بالأمس في منطقة الغوطة الشرقية، كما نفى مركز المصالحة الروسي التابع لوزراة الدفاع الروسية، استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية.