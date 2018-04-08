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أخبار البلد

التعبئة والإحصاء : 4% زيادة في قيمة العجز التجاري

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:24 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيرين عادل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 3.62 مليار دولار خلال شهر يناير 2018 مقابل 3.48 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 4٪.

وكشف الإحصاء، فى بيانه اليوم الأحد عن إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7٪ إذ بلغـت 2.15 مليار دولار خـلال شهر يناير 2018 مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "منتجات بترول بنسبه 174.9٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 31.4 ٪، منتجات ألبان بنسبة 9.7 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 5.7 ٪".

بينما انخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابقوأهمها "أسمدة بنسبة 35.5٪، البترول الخام بنسبة 18.6٪،برتقال طازج بنسبة 7.9٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 4.8٪".

أما فيما يخص الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة5.1٪ إذ بلغـت 5.77 مليار دولار خـلال شهريناير 2018 مقابل 5.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "البترول الخام بنسبة 160.3 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.8٪، قمح بنسبة 20.2٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 19%".

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهـمها: "منتجات البترول بنسبة10.2٪، زيوت مكرره بنسبة 8.8٪، ذرة بنسبة 3.2٪" مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.7٪".

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