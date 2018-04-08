ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
آية الجارحى
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الأحد، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.5803 جنيه للشراء و21.7045 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.6934 جنيه للشراء و24.8406 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.2978 جنيه للشراء و18.4035 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.4518 جنيه للشراء و16.5482 جنيه للبيع، بينما سجّل اليوان الصيني نحو 2.7955 جنيه للشراء و2.8120 جنيه للبيع.

كما أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الأحد، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7003 جنيه للشراء و4.7271 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7308 جنيه للشراء و59.0837 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.7992 جنيه للشراء و4.8266 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

وفاة لاعب فريق "يد" الزمالك في حادث سيارة

بديل طبيعي لحبوب التخسيس.. اكتشفيه

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

تراجع أسعار الأسمنت اليوم.. والعريش يسجل 923 جنيهاً للطن

تعليق تامر حسني على زواج شيرين عبد الوهاب

محارب يهدد عرش عبد الله السعيد التاريخى فى لقاءات الأهلى وسموحة

أشياء تحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام السكر.. لن تصدقها

شاهد.. رقصة جماعية لشيرين عبد الوهاب وبناتها وحسام حبيب على أغنيه "يا حبيبى"

شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"

رسميا .."أحمد رؤوف" يرحل عن وادى دجلة

عباس شومان يتأخر عن وفد الأزهر بالكاتدرائية.. والإمام الأكبر يمازحه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟