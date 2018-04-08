سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الأحد، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.





وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.5803 جنيه للشراء و21.7045 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.6934 جنيه للشراء و24.8406 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.2978 جنيه للشراء و18.4035 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.4518 جنيه للشراء و16.5482 جنيه للبيع، بينما سجّل اليوان الصيني نحو 2.7955 جنيه للشراء و2.8120 جنيه للبيع.





كما أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الأحد، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7003 جنيه للشراء و4.7271 جنيه للبيع.



