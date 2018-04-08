الصحف الكويتية: بعد نجل البرلماني.. ضحية جديدة بمصر لـ«الحوت الأزرق».. بن سلمان يفتح آفاقا جديدة.. والكويت تتصدى للرصاص الإسرائيلي.. وسوريا مستعدة للتفاوض مع «جيش الإسلام»

تناولت الصحف الكويتية، اليوم، الأحد، مجموعة من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على مطالبة الولايات المتحدة روسيا بالمساعدة في منع المزيد من الهجمات الكيماوية في سوريا.



الولايات المتحدة تطالب روسيا بالمساعدة في منع المزيد من الهجمات الكيماوية في سوريا

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تأتي تلك مطالبة الولايات المتحدة على الرغم من اتهامها موسكو مجددا بدعم السلطات السورية،

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، إن الولايات المتحدة تدعو روسيا لوقف دعمها غير المشروط للسلطات السورية والعمل مع المجتمع الدولي لمنع المزيد من الهجمات الكيماوية الهمجية.



الحكومة السورية مستعدة لبدء التفاوض مع مقاتلي «جيش الإسلام» في دوما

كما ركزت صحيفة "الرأي" أيضا على أن الحكومة مستعدة لبدء التفاوض مع مقاتلي «جيش الإسلام» في دوما.



وتجدد القصف الجوي صباح اليوم، الأحد، على مدينة دوما آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.



يأتي ذلك برغم إعلان مفاوضين في مدينة دوما والمرصد السوري صباح اليوم عن وقف لإطلاق النار تمهيدًا "لاتفاق نهائي" بين روسيا وفصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة.



كما أبرزت الوكالة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.



زيارة ولي العهد السعودي لباريس تفتح آفاقا جديدة من التعاون

يتطلع القطاع الاقتصادي والسياسي في فرنسا إلى القمة الفرنسية - السعودية التي تجمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بعد غد، الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات عدة أبرزها الشراكات الاقتصادية بين البلدين.



كما سيعقد الأمير محمد بن سلمان يوم غد، الاثنين، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب.



ويطمح الجانبان السعودي والفرنسي إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي وعقد شراكة استراتيجية جديدة، ويتوقع مراقبون أن تثمر الزيارة المرتقبة اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة لاسيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.



الكويت تتصدى لسياسة الرصاص الحي الإسرائيلية

وذكرت صحيفة "الجريدة" أن الدبلوماسية الكويتية واصلت جهودها للتصدي لسياسة «الرصاص الحي» التي تتبعها إسرائيل في مواجهة «مسيرات العودة الكبرى» التي أطلقها الفلسطينيون الجمعة قبل الماضي، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل.



وقدمت الكويت مساء أمس الأول، الجمعة، مسودة بيان «معتدل ومقبول» من الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، يعرب عن القلق إزاء الحالة على حدود القطاع، ويؤكد الحق في الاحتجاج السلمي، ويأسف لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء.



أفغانستان: مقتل 8 من حركة طالبان شمال البلاد

ووفقا لصحيفة "الوطن"، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد رادمنش أن ثمانية على الأقل من مسلحي حركة طالبان قتلوا في عملية نفذتها قوات الأمن بإقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان أمس، السبت، وبالإضافة إلى ذلك، أصيب عدد من المسلحين الآخرين بجروح.



ودارت العملية في منطقة غورم بالإقليم للقضاء على المسلحين، طبقًا للمتحدث، مؤكدًا تطهير "عدد من القرى في منطقة غورم أيضًا من المسلحين"، غير أنه لم يكشف تفاصيل العملية.



«التجارة» تنتصر للمواطنين: أشد العقوبات لمكاتب الخدم المخالفة

أما صحيفة "الرأي" فركزت على ردود الفعل حول قرار وزير التجارة والصناعة، خالدة الروضان بسحب تراخيص 116 مكتب عمالة منزلية لمخالفتها القوانين وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة، والذي لاقى ردود فعل إيجابية لما يشكله القرار من خطوة إيجابية تسهم في معالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها.



ووصف مراقبون قرار الروضان بـ«الجريء»، معتبرين أنه يشكل بداية ملموسة للخطوات التي أعلن الوزير أنه سيتم اتخاذها تباعًا في سبيل حماية المواطنين من استغلال بعض المكاتب، ورفع الأسعار المبالغ فيه لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.



وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل «حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية تفعيلًا لدور الوزارة والمسؤوليات المنوطة بها وفق القانون، لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بسبب الارتفاع الفاحش بتكاليف استقدام العمالة»، متوعدًا المكاتب المخالفة بـ«أشد العقوبات التي تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص».



ناصر الصباح: ملتقى الكويت للأيتام ترجمة لمسيرة أمير الإنسانية

وكما جاء في صحيفة "الصباح"، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن ملتقى الكويت للأيتام يأتي ترجمة لمسيرة العمل الخيري والإنساني لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.



جاء ذلك في كلمة للشيخ ناصر الصباح ، نقلها بيانا صحافيا صادرا عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع أمس، خلال حفل تكريم أقيم في نادي ضباط الجيش للمشاركين في الملتقى الذي تنظمه إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة الكويتي بدورته الثامنة الاثنين المقبل.



بعد نجل البرلماني السابق.. ضحية جديدة بمصر للعبة «الحوت الأزرق»

كما أبرزت صحيفة "الوطن" أن لعبة «الحوت الأزرق» كتبت نهاية حياة شاب آخر في مصر، بعد أيام من انتحار خالد الفخراني، نجل السياسي والبرلماني السابق حمدي الفخراني.



وأقدم شاب مصري يعيش في منطقة حلوان (جنوبي القاهرة) يبلغ من العمر 30 عامًا على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع، ليسقط على الأرض جثة هامدة أمام أعين المارة.



وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة حلوان بالقاهرة، يفيد بوصول الشاب "أ. م" غارقًا في الدماء إلى المستشفى بنفس دائرة القسم؛ إلا أنه توفي بمجرد وصوله للمستشفى، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.



وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات وسؤال أسرة الشاب، تبين من خلال أقوال أفراد أسرته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة، وأنه يمارس لعبة الحوت الأزرق، الأمر الذي كان سببًا مباشرًا في التخلص من حياته بهذه الطريقة.