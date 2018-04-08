ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
زينب مختار
أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول المحافظة علي المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني.

وأشار إلى أنه قد حصلت مدرسة كفر البطيخ التجارية على المركز الاول على مستوى قطاع الاسماعيلية فى مسابقة أوائل الطلبة ومواجهة هى الأقوي بين محافظات القطاع الثمانية محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك فى جميع الشعب.

وأكد "سويلم" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين وخاصة من طلاب المدارس الفنية ، وذلك للارتقاء بهم ودعم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل جيد وفعال في إعداد جيلٍ قادرٍ علي الابتكار والتطوير والبحث العلمي يشارك في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة في هذا الوطن.

وأشاد سويلم بمدى تألق الطلاب وتميزهم وتحليهم بروح الفريق، مؤكدًا على أنهم المستقبل ويحملون رسالة البناء على عاتقهم معتمدين على إيمانهم بربهم واثقين بدورهم حاملين في قلوبهم وعقولهم حب الوطن، موجهًا التحية إلى كل أب وأم ومعلم ساهم في دعم هؤلاء الطلاب.

ترشيحاتنا

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

رسميا .."أحمد رؤوف" يرحل عن وادى دجلة

شاهد.. الحلاني واليسا وأحلام وحماقي يهنئون شيرين عبد الوهاب بزواجها.. فيديو

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

الجاسوس الروسي يستعيد وعيه ويزيح الستار عن حقيقة محاولة اغتياله قريبًا.. وابنة شقيق سكريبال توجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا وتتحدث عن علاقتها بالكرملين ورأيها في بوتين

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الثلاثاء.. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري والقنوات الناقلة لها

العقاد : 350 ألف قرار إزالة لعقارات في الإسكندرية .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم.. والعريش يسجل 923 جنيهاً للطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟