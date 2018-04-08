"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني

أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول المحافظة علي المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني.



وأشار إلى أنه قد حصلت مدرسة كفر البطيخ التجارية على المركز الاول على مستوى قطاع الاسماعيلية فى مسابقة أوائل الطلبة ومواجهة هى الأقوي بين محافظات القطاع الثمانية محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك فى جميع الشعب.



وأكد "سويلم" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين وخاصة من طلاب المدارس الفنية ، وذلك للارتقاء بهم ودعم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل جيد وفعال في إعداد جيلٍ قادرٍ علي الابتكار والتطوير والبحث العلمي يشارك في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة في هذا الوطن.



وأشاد سويلم بمدى تألق الطلاب وتميزهم وتحليهم بروح الفريق، مؤكدًا على أنهم المستقبل ويحملون رسالة البناء على عاتقهم معتمدين على إيمانهم بربهم واثقين بدورهم حاملين في قلوبهم وعقولهم حب الوطن، موجهًا التحية إلى كل أب وأم ومعلم ساهم في دعم هؤلاء الطلاب.