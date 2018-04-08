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في الصباح.. حضرى «ديتوكس» السبانخ والتفاح الأخضر لإنقاص وزنك

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
رنا عصمت
يمكنك في الصباح بداية يوم جديد بتناول سموذي السبانخ والتفاح الأخضر للديتوكس للمساعدة علي إنقاص وزنك.

وقدمت الشيف رضوى الشربيني ، من خلال برنامجها " هى وبس" علي قناة سي بي سي سفرة طريقة تحضيره بسهولة.

المقادير:
2 كوب ماء -2 كوب سبانخ أو خس- نعناع - جنزبيل طازة مبشور -عسل أبيض -سكر دايت ت-فاح أخضر- كوب فراولة - 2 ثمرة خوخ- كمثرى -موزة -بذر كتان غير مطحون.

طريقة التحضير:
- تُضرب السبانخ أو الخس أولًا مع الماء.

-عند تحولها لسائل، نضيف الفواكه والمحليات سواء العسل أو استيفيا مع الجنزبيل.

- نختار نوعًا واحدًا أو اثنين من بين بدائل الفاكهة فقط ونستبدله حسب الرغبة.

-يشرب السموذي كاملًا دون أن يُصفى، مع مضغ المكونات الصغيرة داخله جيدًا.

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