في الصباح.. حضرى «ديتوكس» السبانخ والتفاح الأخضر لإنقاص وزنك

يمكنك في الصباح بداية يوم جديد بتناول سموذي السبانخ والتفاح الأخضر للديتوكس للمساعدة علي إنقاص وزنك.



وقدمت الشيف رضوى الشربيني ، من خلال برنامجها " هى وبس" علي قناة سي بي سي سفرة طريقة تحضيره بسهولة.



المقادير:

2 كوب ماء -2 كوب سبانخ أو خس- نعناع - جنزبيل طازة مبشور -عسل أبيض -سكر دايت ت-فاح أخضر- كوب فراولة - 2 ثمرة خوخ- كمثرى -موزة -بذر كتان غير مطحون.



طريقة التحضير:

- تُضرب السبانخ أو الخس أولًا مع الماء.



-عند تحولها لسائل، نضيف الفواكه والمحليات سواء العسل أو استيفيا مع الجنزبيل.



- نختار نوعًا واحدًا أو اثنين من بين بدائل الفاكهة فقط ونستبدله حسب الرغبة.



-يشرب السموذي كاملًا دون أن يُصفى، مع مضغ المكونات الصغيرة داخله جيدًا.