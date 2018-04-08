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منوعات

إطلاق أول فندق فضائي بحلول 2021 .. تكلفة الرحلة 9 ملايين دولار "صور"

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
أحمد شريف
خارج عالمنا الداخلي سيتم إطلاق أول فندق فضائي بحلول عام 2021.

كشفت شركة اوريون سبان ومقرها ولاية كاليفورنيا، عن أول فندق فضائي فخم، حيث يتم تجهيزه في غضون 4 سنوات من الأن، وسيكون قابل لاستقبال مسافريه خلال 5 سنوات من إنشائه.

ولكن تكلفة الإقامة لن تكون رخيصة كما يتوقع البعض، حيث ستقتضي الشركة من زائر الفندق الفضائي حوالي 9 مليون دولار، في مقابل قضاء 12 يومًا بالنفدق المزمع إنشاؤه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتتميز تلك الرحلة بالسماح للمقيمين بالفندق بتجربة اختبار انعدام الجاذبية ورؤية المناظر الخلابة للأرض، علاوة على مشاهدة الشروق والغروب 16 مرة في اليوم الواحد.

وستكون المحطة الفضائية بحجم مقصورة طائرة خاصة كبيرة، طولها 43.5 قدم وعرضها 14.1 قدم (13.3 في 4.3 متر)، وتتميز بحجم مضغوط يبلغ 5650 قدم مكعب (160 متر مكعب).

وسيضم الفندق الفضائي، الذي يطلق عليه اسم محطة أورورا، ستة أشخاص في وقت واحد - أربعة ركاب، واثنين من الطقم الفضائي.

بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لتذكرة السفر 9.5 مليون دولار، سيُطلب من أولئك الذين يحرصون على تجربة "أول فندق فخم في العالم" إيداع مبلغ 80،000 دولار مقدمًا.

وكان تم الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضي، في مؤتمر الفضاء 2.0 في سان خوسيه ، كاليفورنيا.
إطلاق أول فندق فضائي بحلول 2021 .. تكلفة الرحلة 9 ملايين دولار "صور"
إطلاق أول فندق فضائي بحلول 2021 .. تكلفة الرحلة 9 ملايين دولار "صور"
إطلاق أول فندق فضائي بحلول 2021 .. تكلفة الرحلة 9 ملايين دولار "صور"

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