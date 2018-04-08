ضبط 10 مصانع و2.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت الاجهزة الامنية بالبحيرة حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية (بمنطقتي غرب ووسط الدلتا) تنسيقًا مع الجهات المعنية بالمحافظة (مفتشو: الأغذية، التموين، الصحة)، استهدفت مصانع للرنجة والاسماك (المُدخنة والمُملحة) للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات أعياد الربيع (شم النسيم).



أسفرت عن الآتى: ضبط كمية (225ر1) طن أسماك رنجة مدخنة (غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وبدون بيانات أو علامة تجارية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية)، و(920) كيلو أسماك مجمدة ومُملحة تحت التجهيز (غير صالحه للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر)، و(220) كيلو سردين مُملح تحت التجهيز (بدون بيانات أو علامة تجارية وبدون ترخيص)، (100) كيلو ملح طعام (مجهول المصدر) و(4) مصانع، و(6) محلات، ثلاجة حفظ أسماك (بدون ترخيص).



وتم التحفظ على الكميات التى ضبطت ومصادرتها وغلق المصانع والمحلات وتشميعها بالشمع الأحمر، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

