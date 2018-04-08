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رياضة

مدرب الهلال السعودي : الدوري لم ينته.. و مباراة الفتح ستحسم التتويج

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد المدير الفني لنادي الهلال السعودي، خوان براون، أن فريقه قدم مباراة قوية للغاية أمام الأهلي، بسبب إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم لقب الدوري.

ونقلا عن صحيفة " 24" أشار براون في تصريحاته عقب المباراة، إلى إن اللاعبين سيواصلون العمل بكل جدية لحصد اللقب، مشيدًا بالروح التي ظهر بها الفريق.

وأضاف: "أحيي اللاعبين على جهدهم العظيم الذي بذلوه اليوم، لم نحسم لقب الدوري بعد حيث تتبقى لنا مباراة في غاية الصعوبة أمام الفتح في الجولة الأخيرة هي التي ستحسم تتويجنا باللقب".

وتابع: "توفرت لنا العديد من الفرص وسعينا لأن ننهي المباراة بالفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب سوء الحظ الذي لازم اللاعبين".

واختتم براون تصريحاته: "الدوري لم ينته ولدينا 90 دقيقة في غاية الصعوبة، والفتح فريق جيد ويجب أن نستعد جيدًا لهذه المباراة".

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