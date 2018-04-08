برلماني : «أوبر كريم» وسيلة آمنة.. وساهمت فى حل مشكلة المواصلات

قال النائب جمال أدم، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يحترم القضاء فيما يخص حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.



وتابع "آدم" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تم عرضه على لجنة مشتركة فى البرلمان، وتمت الموافقة عليها مبدئيا، وجار استكمال دراسته خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى صيغة ترضى كل الأطراف، وخاصة المواطن المصري، لافتا إلى أن أوبر وكريم وسيلة ساهمت فى حل مشكلة المواصلات فى القاهرة الكبري والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.



وأضاف النائب أنه بمجرد إعتماد المشروع سيكون هناك خطوات ايجابية لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن الشركتين أكثر الوسائل الآمنة فى القاهرة ، لافتا إلى أن البرلمان سيعاود الإنعقاد يوم 15 أبريل، وسيكون هناك أولوية لمناقشة مشروع أوبر وكريم، لتحقيق سرعة تنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.



وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم" مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها.



كانت شركة "أوبر" أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.



وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.