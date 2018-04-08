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الأربعاء.. افتتاح المؤتمر الدولي الأول لـ «تربية رياضية بنها» بشرم الشيخ

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:49 ص
الدكتور السيد يوسف
الدكتور السيد يوسف القاضى
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، نائباً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة بنها بمدينة شرم الشيخ، بعنوان "الرياضة رسالة سلام" في الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وقال "عبدالغفار" إن المشاركين في أعمال المؤتمر يمثلون تجمعًا مصريًا وعربيًا وعالميًا كبيرًا، وهم قادرون من خلال جلساتهم ومناقشاتهم على الخروج بنتائج مهمة تساهم في تطوير علوم الرياضة البدنية.

وأشار الدكتور حسين دري أباظة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها ورئيس المؤتمر، إلى أن أكثر من 300 من الأساتذة والخبراء من مصر والوطن العربي والعالم يشاركون في أعمال المؤتمر الذي تبدأ جلسته الافتتاحية مساء الأربعاء المقبل.

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