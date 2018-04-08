الأربعاء.. افتتاح المؤتمر الدولي الأول لـ «تربية رياضية بنها» بشرم الشيخ

يفتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، نائباً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة بنها بمدينة شرم الشيخ، بعنوان "الرياضة رسالة سلام" في الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.





وقال "عبدالغفار" إن المشاركين في أعمال المؤتمر يمثلون تجمعًا مصريًا وعربيًا وعالميًا كبيرًا، وهم قادرون من خلال جلساتهم ومناقشاتهم على الخروج بنتائج مهمة تساهم في تطوير علوم الرياضة البدنية.



