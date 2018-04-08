محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، سير الأعمال في إعادة رصف وتطوير شارع أبو الفدا بالزمالك، حيث يعد من المحاور المهمة الرئيسية بالزمالك ويمتد بطول 3,8 كم وتقوم المحافظة بتطويره تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه، وتم الانتهاء من ثلاثة كيلو مترات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام.



وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة إحلال وتجديد شبكات المرافق بالكامل قبل إعادة الرصف ، كذلك إنهاء أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي للجزء الذي لم يتم انتهاء العمل به على أن تستكمل الشركة أعمال التوصيل الداخلية سطحيًا بدون الحاجة إلى الحفر مرة أخرى.



وشدد المحافظ على رئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع بالانتهاء من مشروع التطوير بالكامل خلال عشرة أيام مع رفع المخلفات أولًا بأول،وتشمل الأعمال إقامة غرف تفتيش للمرافق وبالوعات مطر على طول الشارع ، وإعادة رصف الشارع والأرصفة والبردورات وعمل أحواض زرع حماية للأشجار المعمرة على طول الشارع.



وطالب المحافظ كل من رئيس الحي ومدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للسماح بزيادة ساعات العمل ليلًا للمقاول لسرعة إنهاء العمل بدلًا من الساعتين المقررتين له مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية.



رافق المحافظ في جولته اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة ، وم . أشرف حلمي مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ، ورئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع.