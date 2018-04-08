ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:42 ص
جانب من تطوير شارع
جانب من تطوير شارع أبو الفدا بالقاهرة
عبد العزيز جمال
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، سير الأعمال في إعادة رصف وتطوير شارع أبو الفدا بالزمالك، حيث يعد من المحاور المهمة الرئيسية بالزمالك ويمتد بطول 3,8 كم وتقوم المحافظة بتطويره تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه، وتم الانتهاء من ثلاثة كيلو مترات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة إحلال وتجديد شبكات المرافق بالكامل قبل إعادة الرصف ، كذلك إنهاء أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي للجزء الذي لم يتم انتهاء العمل به على أن تستكمل الشركة أعمال التوصيل الداخلية سطحيًا بدون الحاجة إلى الحفر مرة أخرى.

وشدد المحافظ على رئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع بالانتهاء من مشروع التطوير بالكامل خلال عشرة أيام مع رفع المخلفات أولًا بأول،وتشمل الأعمال إقامة غرف تفتيش للمرافق وبالوعات مطر على طول الشارع ، وإعادة رصف الشارع والأرصفة والبردورات وعمل أحواض زرع حماية للأشجار المعمرة على طول الشارع.

وطالب المحافظ كل من رئيس الحي ومدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للسماح بزيادة ساعات العمل ليلًا للمقاول لسرعة إنهاء العمل بدلًا من الساعتين المقررتين له مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

رافق المحافظ في جولته اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة ، وم . أشرف حلمي مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ، ورئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع.
محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور
محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور
محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور
محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور
محافظ القاهرة : الانتهاء من تطوير شارع أبو الفدا خلال 10 أيام .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. رقصة جماعية لشيرين عبد الوهاب وبناتها وحسام حبيب على أغنيه "يا حبيبى"

سخرية من حسام حبيب بسبب وصفه شيرين بـ «أختي الغالية»

مصرع تباع سقط من أعلى مقطورة نقل بالمنوفية

عشبة مهملة تقضي على «الشيب» فور استعمالها

شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

الإسكان: مهلة لنهاية أبريل لحاجزى الإعلانات الستة الأولى بالإسكان الاجتماعي

أسعار الذهب في مصر اليوم .. فيديو

شاهد..رقصة نجمة ستار أكاديمي آية عبدالرؤوف في خطبتها

إليسا تشعل الغيرة بين حسام حبيب وشيرين.. تعرف على السبب

تعرف على تعليق "المساكني" نجم تونس بعد غيابه عن مونديال روسيا

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟