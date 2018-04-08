10 فوائد لـ«التين البرشومي».. تعرف عليها

يعد التين البرشومي من أحد ثمار الفواكه الهامة والمفيدة لأنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، الأمر الذي يجعله من الأغذية المهمة والضرورية للحفاظ على مستويات مستقرة لضغط الدم.



وقدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية تناول التين البرشومي وفوائده، وهى كالتالى:



فوائد التين البرشومي:

1-يساعد علي تخفيض ضغط الدم.

2-جيد للتحكم في الوزن.

3- يقي من السرطان.

4- يعزز الجنس عند الرجل.

5-مفيد لمرضي السكر.

6-يحافظ على عضلة القلب.

7-يقلل من خطر انسداد الشرايين وتصلبها.

8-ينظم عمل الجهاز الهضمي.

9- يقضي على الإمساك.

10-مفيد لمرضى القولون العصبي.