ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة متهمي خلية ميكروباص حلوان لجلسة 13 مايو

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:48 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لـ 13 مايو إداريا.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تعليق تامر حسني على زواج شيرين عبد الوهاب

الجاسوس الروسي يستعيد وعيه ويزيح الستار عن حقيقة محاولة اغتياله قريبًا.. وابنة شقيق سكريبال توجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا وتتحدث عن علاقتها بالكرملين ورأيها في بوتين

شاهد.. تورتة حفل زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

حبس سيدة وعشيقها لقتلهما الزوج وإلقائه فى مصرف مشتول السوق بالشرقية.. صورة

محارب يهدد عرش عبد الله السعيد التاريخى فى لقاءات الأهلى وسموحة

شاهد.. إلهام شاهين ترتدي فستانا قديما في عقد قران شيرين وحسام حبيب

سعر الدولار في البنوك اليوم

النظام السوري: ما يدور في دوما «مسرحية»

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟