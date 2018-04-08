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اقتصاد

نافع يجتمع بالنقابات العمالية للقابضة للصناعات المعدنية

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
اجتمع الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بممثلي النقابات العمالية بمجالس إدارات الشركات التابعة بحضور المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة.

تناول الاجتماع أهم الموضوعات التى تشغل العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة وتطرق إلى أبرز معوقات الإنتاج والمشروعات الجارى تنفيذها وسبل التكامل بين الشركات الشقيقة.

وأكد الدكتور مدحت نافع،حرصه على مصالح كافة العاملين وتهيئة مناخ العمل على نحو يعزز من زيادة الإنتاجية والربحية التى تحققها الشركات.

وأكد نافع أن بقاء الشركات واستمرارها رهن بجهود العاملين فيها وأن الدعم الموجه لمشروعات التطوير بالشركات التابعة ليس منحه لا تسترد وإنما هو استثمار في مشروعات مدروسة وذات جدوى كما أكد أن باب رئيس الشركة القابضة مفتوح لتلقى كافة مقترحات التطوير وعلاج المشكلات.

من ناحيتهم، تضامن ممثلو الاتحادات العمالية مع الرسائل المذكورة وأكدوا أن غايتهم هى تنمية الشركات وتحقيق طفرة اقتصادية شاملة.

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