عبد الغفار يرأس وفداً مصرياً بالمجلس التنفيذي لليونسكو بباريس

غادر صباح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو القاهرة، متوجهًا إلى باريس على رأس وفد مصري للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 204 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وكذا لإلقاء كلمة مصر غدًا الاثنين الموافق 9 أبريل الجارى، تتناول رؤية مصر قي إدارة المنظمة خلال الفترة المقبلة.





كما من المقرر أن تقدم أودري أوزلاي مدير عام اليونسكو أول تقاريرها للمجلس التنفيذى، وذلك عن أول فترات إدارتها للمنظمة منذ انتخابها فى نوفمبر 2017، حيث تتناول فى تقريرها متابعة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس التنفيذى والمؤتمر العام لليونسكو فى دورته الأخيرة، وكذا تقريرًا حول مشاركة اليونسكو فى التحالف الدولى لحماية التراث فى حالات النزاعات والصراعات، بالإضافة إلى تقييم لنتائج المرحلة التجريبية الرائدة من أداة اليونسكو لإدارة السياحة المستدامة، وكذا العديد من القضايا الهامة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بالمنظمة.





وعلى هامش المجلس التنفيذي من المقرر أن يعقد الوزير عددًا من اللقاءات مع ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى ورؤساء اللجان الوطنية لمنظمة اليونسكو، والوزراء بالدول الأعضاء للمنظمة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والمنظمة في كافة المجالات وبصفة خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا سبل دعم المنظمة.



