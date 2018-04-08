ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عبد الغفار يرأس وفداً مصرياً بالمجلس التنفيذي لليونسكو بباريس

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:45 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
مي شاهين و مجدي محمد
غادر صباح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو القاهرة، متوجهًا إلى باريس على رأس وفد مصري للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 204 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وكذا لإلقاء كلمة مصر غدًا الاثنين الموافق 9 أبريل الجارى، تتناول رؤية مصر قي إدارة المنظمة خلال الفترة المقبلة.

كما من المقرر أن تقدم أودري أوزلاي مدير عام اليونسكو أول تقاريرها للمجلس التنفيذى، وذلك عن أول فترات إدارتها للمنظمة منذ انتخابها فى نوفمبر 2017، حيث تتناول فى تقريرها متابعة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس التنفيذى والمؤتمر العام لليونسكو فى دورته الأخيرة، وكذا تقريرًا حول مشاركة اليونسكو فى التحالف الدولى لحماية التراث فى حالات النزاعات والصراعات، بالإضافة إلى تقييم لنتائج المرحلة التجريبية الرائدة من أداة اليونسكو لإدارة السياحة المستدامة، وكذا العديد من القضايا الهامة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بالمنظمة.

وعلى هامش المجلس التنفيذي من المقرر أن يعقد الوزير عددًا من اللقاءات مع ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى ورؤساء اللجان الوطنية لمنظمة اليونسكو، والوزراء بالدول الأعضاء للمنظمة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والمنظمة في كافة المجالات وبصفة خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا سبل دعم المنظمة.

كما أنه من المقرر عقد اجتماع للأمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة اليونسكو خلال يومي 11،12 أبريل الجاري، وسوف يشهد إطلاق النسخة الجديدة من التقرير السنوى للجان الوطنية، كما سيتم خلاله الإعداد للاجتماع الإقليمى الخامس للجان الوطنية المقرر عقده بكينيا يونيو القادم.

ترشيحاتنا

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

الثلاثاء.. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة

مصرع تباع سقط من أعلى مقطورة نقل بالمنوفية

شيخ الأزهر يصل إلى الكاتدرائية لتهنئة البابا بعيد القيامة المجيد

رسميا .."أحمد رؤوف" يرحل عن وادى دجلة

الإسكان: مهلة لنهاية أبريل لحاجزى الإعلانات الستة الأولى بالإسكان الاجتماعي

"شوبير" يكشف عن تفاصيل رحلة "الخطيب" العلاجية

أسعار الذهب في مصر اليوم .. فيديو

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بالكاتدرائية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟